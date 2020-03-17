İngiltere'de Koronavirüs önlemleri
Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
17.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:59
Hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halka sosyalleşmeme tavsiyesinde bulunmasının ardından Londra 'da cafe, bar, restoran ve merkezi caddelere devam edenlerin sayısı azaldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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