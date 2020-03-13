Menü
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor - Güncel

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Marketlerden detaylar Boş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor.

13.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:55
Marketlerden detaylar
Boş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere 'de koronavirüs paniği devam ediyor
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Güncel
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak