İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor
Marketlerden detaylar Boş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor.
13.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:55
Marketlerden detaylarBoş raflardan detaylar LONDRA - İngiltere 'de koronavirüs paniği devam ediyor
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor
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