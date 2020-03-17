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İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İNGİLTERE'nin Londra kentinde yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, koranavirüs tanısı ile tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

17.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:05
İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İNGİLTERE'nin Londra kentinde yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı, koranavirüs tanısı ile tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ramadan Camii Vakıf Başkanı Erkin Güney, Güney Londra'da bulunan Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı'nın Kovid-19 tanısı ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Güney, çok üzgün olduklarını belirttiği açıklamasında, İngiltere 'yi koronavirüs konusunda yeterli önlem almakla eleştirdi. Güney, cenazenin nerede ve ne şekilde toprağa verileceği konusunda bilgi alamadıklarını belirterek, "Ailecek çok üzgünüz. İngiltere'nin virüse karşı hazırlıksız olduğu anlaşıldı. Hastanelerden virüs kurbanı cenazelerle ilgili bilgi alamıyoruz. Büyük olasılıkla cenazeleri ailelere vermek yerine kendileri özel defnetmeyi planlıyorlar" dedi.Kıbrıs Türk Genç Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu da, "Güney Londra'da yaşayan Elmaziye Kanlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İngiltere, Londra, Dünya

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