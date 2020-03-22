İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri
İngiliz Hükümeti'nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi.
22.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:38
İngiliz Hükümeti'nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi. Özellikle başkent Londra 'nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkanlar olduğu görüldü.
Kaynak: AA