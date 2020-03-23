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İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı

İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı

23.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:00
İngiltere'de Koronavirüs Yasası'nın 'cenaze işlemleri' maddesi tartışma yarattı
İngiltere 'de, 23 Mart'ta mecliste tartışılacak "Koronavirüs Yasası", Müslüman ve Yahudiler gibi cenaze işlemlerinde belirli kuralları gözeten toplumları endişelendirdi.

Salgın dönemiyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren taslak metinde, alternatifi olmaması halinde ölen birinin cesedinin defnedilmesi ya da yakılması kararı, aile bireylerine değil yetki verilen mercilere bırakılıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, 23 Mart, Dünya

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