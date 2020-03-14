İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.
14.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:26
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.
Bu gelişmeyle ülkede Kovid-19'a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.
Bu gelişmeyle ülkede Kovid-19'a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.
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Kaynak: AA
Manşet
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