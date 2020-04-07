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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a, vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı.

07.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:11

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden olan İngiltere 'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

VAKA SAYISI 55 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 6 test yapıldı ve toplam test sayısı 213 bin 181'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 görülen vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159'a ulaştı.

Ölü sayısındaki bu artış, günlük bazda şimdiye dek kayda geçen en yüksek rakam oldu. Bugünkü sayılara İngiltere'nin Manchester ve Leeds kentleri ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Daha önce günlük ölü sayısı 4 Nisan'da 708 ile rekor kırmış, dün ise 439 olarak açıklanmıştı.

HÜKÜMET KORONAVİRÜS PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, dün de yoğun bakıma alınmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.

İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Güncel

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı

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