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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle işe gidemeyen çalışanların maaşlarına destek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

20.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:56
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle işe gidemeyen çalışanların maaşlarına destek
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.
Sunak, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti.
İnsanların işlerini kaybetmekten endişe duyduğunu bildiklerini anlatan Sunak, salgına karşı uygulanacak ekonomik müdahalenin insanların işlerini ve gelirlerini de koruyacağını aktardı.
Sunak, ülke tarihinde ilk kez hükümetin vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adım atacağını belirterek, şunları kaydetti:
"İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak. Bu, ortalama gelirin üzerinde ve elbette işverenler istedikleri takdirde maaşları artırabilirler. Bu, İngiltere'deki çalışanların, işverenlerinin onlara ödeme yapabilecek durumda olmasa bile işlerini koruyabilecekleri ve maaşlarının en az yüzde 80'inin ödenebileceği anlamına geliyor."
Söz konusu programın başlangıçta en az 3 ay süreceğine işaret eden Sunak, uygulamanın gerektiği takdirde uzatılacağını bildirdi.
Sunak, vergi sistemi aracılığıyla daha fazla nakit akışı desteği de sağlayacaklarını ifade ederek, işletmelerin çalışanlara ödeme yapması ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için KDV ödemelerini bir sonraki çeyreğe ertelediklerini açıkladı.
Bu sayede işletmelerin haziran sonuna kadar vergi ödemesi yapmayacağına değinen Sunak, bunun işverenlere doğrudan 30 milyar sterlinlik nakit sağladığı ve gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1,5'ine eşit olduğu bilgisini verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Philip Hammond, İngiltere, Hükümet, Ekonomi

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