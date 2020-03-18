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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi. Ülkede koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

18.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:56

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı. Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 978'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 28 bin 710'a ulaştı.

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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104’e yükseldi

Kaynak: AA

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e ulaştı
Etiketler : İngiltere, Güncel

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