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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019 oldu

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artışla 1019'a ulaştı.

28.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:26
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019 oldu
İngiltere 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 260 artışla 1019'a ulaştı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 759'dan 1019'a yükseldi.
Vaka sayısı ise 2 bin 510 artarak 17 bin 89 olurken, şu ana kadar toplam 120 bin 776 kişiye test yapıldı.
Bu arada, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alister Jack, belirtiler gösterdiği için kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı.
Dün, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
Geri adım atmıştı
İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019 oldu - Haberler

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