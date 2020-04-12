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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

12.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:51

İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 9 bin 875'ten 10 bin 612'ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 776 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 352 bin 974'e yükseldi. Ülkede hafta başında süresi dolacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları bugün de dikkate almadığı gözlendi. Polisler, parklarda güneşlenen İngilizleri uyardı.

"AVRUPA'DA EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLABİLİR"

İngiltere'nin Avrupa 'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olabileceği belirtildi. Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu üyesi Jeremy Farrar, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İtalya ve İspanya'yı can kaybı sayısında geçebileceğini söyledi.

Ülkede can kayıpları son 7 günde sırasıyla 621, 439, 786, 938, 881, 980 ve 917 olarak kayıtlara geçmişti.

HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, bugün taburcu edilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612’ye yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Avrupa, Güncel

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