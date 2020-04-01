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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi.

01.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı
İngiltere 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 563 artarak 2 bin 352'ye yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 563 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 325 artışla 29 bin 475 oldu.
Geçen hafta salı günü 465 olan kayıp sayısının, bir haftalık süreçte 1887 artışla toplam 2 bin 352'ye ulaşması endişeleri artırdı.
Sky News televizyonu, İngiltere'yi İspanya ve İtalya ile kıyaslayarak, ülkede binlerce ölümün görüleceği tahmininde bulundu.
Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.
"İşler daha da kötüleşecek"
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.
İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı - Haberler

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