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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 958 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.

10.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:00
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 958 oldu
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 958 oldu.
Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7 bin 978'den 8 bin 958'e çıktığını açıkladı.
Hancock, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 16 bin 784'den 19 bin 304'e ulaştığını bildirdi.
Paskalya 'da evden çıkılmamasının önemine değinen Hancock, "Hava ne kadar güzel olursa olsun, yerel plajlar veya parklar ne kadar cezbedici olursa olsun evde kalmalıyız. Çünkü ülke çapındaki hastanelerde, sağlık çalışanları hastaların nefes almaya devam edebilmesi için gece gündüz mücadele ediyor ve onların, sizlerin evde kalmanıza ihtiyacı var." diye konuştu.
Huzurevlerinde ölenler kayda geçmiyor iddiası
Hancock, koruyucu kişisel ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak değerlendirilmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin koruyucu ekipman yardımı yaptığı İngiltere'de sağlık çalışanları, ellerinde yeteri kadar malzeme olmadığını söylüyor.
Bu arada Guardian gazetesi, huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle ölen yaklaşık bin kişinin kayıtlara geçmediğini yazdı.
Başbakan yürümeye başladı
Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, dün yoğun bakımdan çıkan Başbakan Boris Johnson'ın kısa yürüşler yaptığı belirtildi.
Johnson'ın doktorlarıyla konuştuğu ve tüm klinik ekibine teşekkür ettiği de açıklandı.
Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.
Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, dün yoğun bakımdan servise alınmıştı.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Paskalya, Güncel
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