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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.

11.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958'den 9 bin 875'e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.
Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974'e yükseldi.
Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi.
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson pazar günü hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gün geçiren Başbakana oksijen tedavisi uygulanmıştı. Başbakanlık, dünkü açıklamasında, Johnson'ın yürümeye başladığını ve iyileşme gösterdiğini duyurmuştu. İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 875 oldu

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Güncel
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