05 Aralık 2018, 22:14
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İngiltere'de Köylüler, Hayır Kuruluşuna Gelir Sağlamak İçin Soyunarak Poz Verdi

İngiltere'nin Kent şehrindeki Iwade köyünün sakinleri yardım kuruluşuna gelir sağlamak için çırılçıplak soyunarak objektiflere poz verdi.

İngiltere'nin Kent şehrindeki Iwade köyünün sakinleri yardım kuruluşuna gelir sağlamak için çırılçıplak soyunarak objektiflere poz verdi. Köylüler elde edilen gelirin fazla olması halinde kalan parayı kiliseye bağışlayacaklarını ifade etti.

"KÖYE HAYAT KAZANDIRDI"

15 yıl köyde yaşamakta olan 39 yaşındaki köylü konuyla ilgili konuşarak, "İki hafta önce böyle bir fikir aklıma geldi. Sosyal medyadanduyurusunu yaptım ve beklenmedik şekilde talep gördü. İnsanları mutlu edecek eğlenceli bir şey yapmak istedim. Çok güzeldi çünkü insanlar bir araya geldi. Bu etkinlik köye hayat kazandırdı. Herkes çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere
05 Aralık 2018 Çarşamba 22:14



YORUMLAR (20)
İZKO: sen ne yaptın birine yardım ettinde karşılıksız herşeyde din din örümcek beyinler bitmeyecek bu dünyada ronaldo da hiristiyan ama varmı türkiyede zenginlerin yaptığı bi şey yok kapatın lan çenenizi
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TRE: bu habere kimler baktı
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KÖY ÇOCUĞU : Bunlar köylü mü
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NOKTA: Cennet UCUZ değil Cehennem de LÜZUMSUZ değil
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