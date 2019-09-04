Haberler» Dünya» Haber

İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti

İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti.

04.09.2019 22:34

İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.

Olay, başkent Londra'nın kuzeyindeki Bedfordshire bölgesindeki Luton kentinde meydana geldi. Kurye, kapısını çaldığı eve zorla girdi ve içerideki 3 Çinli kadını acımasızca darp etti.

Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının çaldığı ve yaşlı kadının acıyla bağırdığı duyuldu. Ardından saldırganın, bilincini kaybeden kadını kolundan tutarak mutfağa sürüklediği; diğer kadını da sürükleyerek zorla mutfağa soktuğu görüldü. O sırada üst katta olan ve çığlıkları duyan üçüncü kadın da aşağıya indi, ancak saldırgan onu da darp etti. Yediği darbe ile merdivenlere oturan üçüncü kadın, tekrar ayağa kalktı, ancak saldırgan kadının suratına sertçe bir yumruk daha attı.

Saldırganın yakalanması için görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyüyen tepkiye, polisten yanıt geldi. Bedfordshire Polisi, "Soruşturma halen devam ediyor. Bilgisi olan, bu saldırganı taniyan herkesin polise başvurmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti

İngiltere, Londra, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:08   Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe
23:59   İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti
23:57   İran'dan nükleer anlaşmaya dair yeni adım
23:46   Hong kong'da eylemciler tasarının geri çekilmesini kutluyor
23:31   4 yaşında tren istasyonunda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu
22:53   İran Cumhurbaşkanı: Nükleer taahhüdümüzü azaltıyoruz, üçüncü adım sentrifüj geliştirmek
22:34   İngiltere'de kurye, girdiği evdeki çinli kadınları ölümüne darp etti