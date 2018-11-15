İngiltere'de Kuzey İrlanda Bakanı İstifa Etti

Birleşik Krallık
ve AB
'nin Brexit taslak anlaşmasını onaylamasının ardından Kuzey İrlanda
Bakanı Shailesh Vara, bakanlıktan istifa etti.
Shailesh Vara istifası ile yaptığı açıklamada "Kuzey İrlanda Bakanı olarak istifa mektubumu üzüntüyle Başbakan'a sundum. İstifa mektubum ilişiktedir. Kuzey İrlanda ofisinde görev yapmak bir ayrıcalık ve zevk idi. Çok güzel anılara hep hatırlayacağım" dedi.
Shailesh Vara Kuzey İrlanda Bakanlığına Temmuz, 2018'de atanmıştı. Sahilesh Vara'nın istifası Başbakan Theresa May
'in İngiltere
'nin Avrupa
'dan ayrılma taslak anlaşmasını onayladığını açıklamasından sonra geldi. Taslak ayrılık anlaşmasının görüşülmek üzere parlamentoya sunulacağı kaydedildi.
Aynı gün Avrupa Birliği
'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier, taslak anlaşmanın içeriğini açıkladı. Anlaşmada Avrupa Birliği ve İngiliz vatandaşlarının hakları, ticari iş birliğinin geleceği, İrlanda sınırı ve diğer konulardaki anlaşmaların yer aldığı belirtildi.
Taslak anlaşma metninde İngiltere'nin geçiş dönemini 1 Temmuz 2020'den önce uzatılmasını isteyebileceği yer alıyor. Geçiş döneminin karşılıklı rızayla uzatılabileceği kaydedildi.
Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk
, Brexit Baş müzakerecisi Michel Barnier'le görüştükten sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde taslak anlaşmasını onaylamak üzere Avrupa Birliği Konseyi'nin 25 Kasım'da Brüksel
'de toplanacağı söyledi.
İngiltere Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almıştı. Ayrılmanın Mart 2019'da gerçekleşme bekleniyor. Ancak İrlanda sınır konusu ve Brexit'ten sonra İngiltere ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler konusu görüşmeleri zorlaştırıyor. - LONDRA
Kuzey İrlanda
15 Kasım 2018 Perşembe 12:35