Haberler » Dünya » İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor - Haberler
BBC

İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

İngiltere'nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

06.01.2020 06:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 06:35 İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

'nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor. İngiltere'de ortalama bir tam zamanlı çalışanın saatlik ücreti ise 14,37 sterlin.

Yani ve yeni yıl tatili sonrası 2 Ocak Perşembe günü işbaşı yapan yöneticiler, bu akşam itibariyle bir çalışanın ortalama yıllık maaşını kazanmış olacak.

Londra Borsası'nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketteki (FTSE 100) maaş araştırması Chartered Institute of Personnel and Development adlı İngiliz bir insan kaynakları şirketi ile High Pay Centre adlı bir düşünce kuruluşu tarafından yapıldı.

Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2018 yılında ortalama 3.46 milyon sterlin kazandı. Bu, ortalama maaşın yaklaşık 117 katı.

İngiltere'de 250'den fazla çalışanı olan şirketler bu yıldan itibaren üst düzey yöneticiler ile ortalama çalışanların maaş oranlarını ve aradaki farkın gerekçelerini kamuya açıklamak zorunda.

Araştırmayı yapan düşünce kuruluşu High Pay Centre'ın direktörü Luke Hildyard "CEO'lar geri kalan çalışanlara kıyasla olağandışı maaşlar alıyorlar ve İngiltere maaş adaletsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri" dedi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki maaş farkının "endişe verici" olduğu yorumunu yaptı ancak bu yıl yürürlüğe giren "kamuya açıklama" yasası ile eşitsizliğe dikkat çekilebileceğini belirtti.


İngiltere, Sterlin, Noel, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

06:45   06 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   06 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   06 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   06 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   06 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Haberler
00:39   İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız - Haberler
00:34   Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı - Haberler
00:19   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz - Haberler
00:05   Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı - Haberler
23:55   Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz - Haberler
6.01.2020 07:18:15