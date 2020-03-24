İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi
İngiltere'de market ve eczaneler hariç ticari faaliyetler durduruldu
24.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:01
İngiltere 'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Alınan karar gereği ülkede insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilecek.
İngiltere koronavirüs ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak virüsün topluma yayılarak sürü bağışıklığı kazanılması stratejisini izlemiş ancak daha sonra geri adım attı.
İngiltere koronavirüs ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak virüsün topluma yayılarak sürü bağışıklığı kazanılması stratejisini izlemiş ancak daha sonra geri adım attı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com