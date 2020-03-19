Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de marketlerden koronavirüs önlemi - Haberler

İngiltere'de marketlerden koronavirüs önlemi

İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

19.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:35
İngiltere'de marketlerden koronavirüs önlemi

İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.

İngiltere 'nin en büyük süpermarketleri, Tesco , Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor. Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı. Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.  Ayrıca müşteriler tuvalet kağıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak. Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İngiltere, Tesco, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Haberler
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading