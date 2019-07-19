Haberler» Güncel» Haber

İngiltere'de modifiyeli otomobil etkinliğinde kaza: 16 yaralı

İngiltere'de modifiyeli otomobiller ile düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.

19.07.2019 09:50 İngiltere
İngiltere'de modifiyeli otomobiller ile düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.

Kaza, Londra'nın kuzeyindeki Stevenage bölgesindeki Mokswood otoyolunda yerel saatle 21.45 sıralarında meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otoyola soldan giriş yapan bir otomobile aynı şeritten hızla gelen diğer otomobilin çarptığı, ardından yol kenarında bulunan kalabalığın panik yaşadığı görüldü.

Yerel medya, çarpışma sonucu otomobillerden birinin kontrolden çıkarak, yol kenarında etkinliği izleyen kişilerin arasına daldığını ve 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazada yaralananların bir kısmının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Kaza anına dair görüntüler
-Etkinliği izleyen insanlar


Kaynak: DHA
İngiltere, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:26   MERSİN TUTUKLANAN KATİL ZANLISI ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA
10:25   (Özel) Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor
10:25   Kilis'te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek
10:25   Bursa'dan Rusya'ya S-400'e karşılık börek servisi
10:25   Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
10:24   Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak
10:24   Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı