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BBC

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı olacak

Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.

23.07.2019 14:09 İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı olacak

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda yapılan oylamalarda açık farkla ilk sırada yer almıştı.

Bu oylamalarda ilk iki sırada yer alan Johnson ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasından son tercihi, Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi yaptı.

Johnson 92,153, Hunt ise 46,656 oy aldı.

Theresa May yarın Avam Kamarası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek.

93 yaşındaki Kraliçe, daha sonra Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve onu hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Johnson daha sonra bakanlarını seçmeye başlayacak ve İngiltere'nin nükleer silahlarının şifrelerini öğrenecek.

Johnson: İngiltere 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılacak

Boris Johnson İngiltere'nin 31 Ekim'de, gerekirse anlaşma olmadan, Avrupa Birliği'nden çıkmasında kararlı olduğunu söylüyor.

Johnson tüm bakanlarının baştan bu politikayı kabul etmeleri gerektiğini de belirtiyor.

Maliye Bakanı Philip Hammond, Adalet Bakanı David Gauke ve UIuslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart daha önce bu politikayı destekleyemeyeceklerini vurgulayarak, Johnson'ıon seçilmesi halinde istifa edeceklerini açıklamışlardı.


Boris Johnson, İngiltere, Dünya
BBC


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