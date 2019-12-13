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İngiltere'de Muhafazakar Parti zaferini ilan etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'ın başında olduğu Muhafazakar Parti seçimi kazandı.

13.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:31İngiltere'de Muhafazakar Parti zaferini ilan etti

'de dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'ın başında olduğu Muhafazakar Parti seçimi kazandı. Muhalefetteki İşçi Partisi büyük oy kaybetti.

İngiltere'de genel seçimlerde oyların büyük bölümü sayıldı. Sonuçlara göre iktidardaki Muhafazakar Parti'nin oy oranı yüzde 43.2, İşçi Partisi'nin 32.9 ve Liberal Demokratların oy oranı yüzde 11 oldu.

Muhafazakar Parti, Parlamento'da tek başına iktidar olmak için gerekli olan toplam 326 milletvekili sayısını geçti. Şu ana kadar açıklanan oylara göre, Muhafazakar Parti 650 milletvekilinin seçileceği Parlamento'ya 337, İşçi Partisi 200, İskoçya Ulusal Partisi 46, Liberal Demokratlar 8 ve Yeşiller Partisi ise 1 milletvekili gönderecek.

İşçi Partisi ise büyük oy kaybına uğradı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bir dahaki seçimlerde partinin başında olmayacağını belirterek genel başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson yeniden milletvekili seçilirken kendi bölgesindeki seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada halkın hükümetine güçlü bir yetki verdiğini söyledi.



Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Kaynak: DHA

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