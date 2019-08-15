Haberler» Dünya» Haber

İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor

İngiltere’da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson'u hükümetten devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.

15.08.2019 11:17 İngiltere'de muhalefet, Johnson hükümetini devirip seçime gitmek için güven oylaması istiyor
İngiltere'da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) önlemek ve Başbakan Boris Johnson hükümetini devirmek için diğer muhalefet partilerine iş birliği çağırısı yaptı.

Başbakan Boris Johnson'ın, bazı milletvekillerini Brexit'i engellemek için Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğine gitmekle suçlamasının ardından Corbyn muhalefet partilerine birer mektu gönderdi. Mektupta en kısa zamanda hükümeti devirmek için parlamentoda güvensizlik oylaması isteyeceklerini söyleyen Corbyn bunun için destek istedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
12:57   Senegalli bisiklet tamircisi terk edilmiş bisikletleri sanata dönüştürüyor
12:57   Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer
12:42   Moskova'dan kalkışta martı sürüsüne çarpan uçaktan 'mucize iniş'
12:33   Türkiye'de işsizlik oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu; işsiz sayısı 4 milyon 157 bin
12:19   Finlandiya'da çalışanlar mesai saatlerini kendileri belirleyecek
12:12   Ohio saldırganının ailesi, saldırıdan bahsedilmeyen ölüm ilanı için özür diledi
12:02   Piyasalar yeni bir küresel ekonomik durgunluğun sinyalini mi veriyor?