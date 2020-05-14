İngiltere'de normalleşmede ilk adım atıldı

İngiltere'de normalleşmede ilk adım atıldıGonca YAĞCI, Londra (DHA) - İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların bugün bir kısmı kaldırıldı, sosyal hayatta normalleşme yolununun ise ilk adımı atıldı.

14.05.2020 00:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:30
İngiltere'de normalleşmede ilk adım atıldı
Gonca YAĞCI, Londra (DHA) - İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamaların bugün bir kısmı kaldırıldı, sosyal hayatta normalleşme yolununun ise ilk adımı atıldı.
İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik mücadele kapsamında hayata geçirilen ksııtlamaların bir kısmı bugün kaldırıldı. Ülkede bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine resmen izin verilecek. Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.
Golf kulüpleri, tenis kortları, ve basketbol sahalarıyla birlikte açık hava spor tesisleri yeniden açılacak. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek. Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek. Toplu taşıma araçlarından kaçınılması tavsiye edildiğinden bu gibi seyahatler ancak özel araçlarla yapılacak.
TEDBİRLERE UYMAYANLARA İKİ KATI PARA CEZASI
Yetkililer, kapalı alanlarda en az iki metrelik fiziksel mesafenin korunması ve maske takılması tavsiye ediyor. Ancak hükümet, diğer yandan gerekli olmadıkça toplu ulaşım kullanılmaması ve evlerde kalınması gerektiğinin altını çiziyor. Hükümetin tavsiyelerini dikkate almayanlara ise verilen para cezası iki katına çıkarıldı. Buna göre söz konusu kuralları ihlal edenler 3200 Sterlin'e kadar para cezası ile cezalandırılabilecek.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40 BİNE ULAŞTI
Diğer yandan Ulusal İstatistik Ofisi'nin son yayınladığı verilere göre Birleşik Krallık'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Yaklaşık 10 bin kişinin bakım ve huzurevlerinde hayatını kaybettiği bildiriliyor. Verilere göre 9 Mayıs itibariyle İngiltere ve Galler'deki hastanelerde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 44 olurken bu sayıya İskoçya ve Kuzey İrlanda eklendiğinde toplam ölü sayısı 40 bin 496 oldu. İngiltere’de normalleşmede ilk adım atıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Londra, DHA, Güncel, Haber

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