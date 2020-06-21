İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara'ya getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'e doğum günü kutlaması yapıldı.

21.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:36
Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılarak Ankara'ya getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit'e doğum günü kutlaması yapıldı.
Ambulans uçakla 10 Haziran'da anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel ile Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Ankara'ya getirilen ikizlerin doğum günü, fizik tedavilerinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi.
Pasta kesimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin doğum gününün Babalar Günü gibi özel bir güne rastladığını hatırlattı.
Derman ve Yiğit'in geçirdikleri ağır ameliyatların ardından hastanelerine geldiğini söyleyen Yaşar, ikizlerin ilk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyularının geliştiğini, bunun çok önemli olduğunu bildirdi.
Bugünün baba Ömer Evrensel için en güzel Babalar Günü hediyesi olduğunu ifade eden Yaşar, "Tüm bunlara vesile olan kişi aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın takipleriyle bu gerçekleşti. Önce ağır ameliyatlar geçirdiler İngiltere'de, daha sonra da hastanemize kabul ettik. Çocuklarımızı birlikte büyüteceğiz, hareket kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Günden güne değişiklikler görüyoruz, birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu." diye konuştu.
"Tedavilerimiz güzel gidiyor"
Ardından ikizler için hazırlanan pasta kesildi ve hediyeler verildi. Anne Fatma ve baba Ömer Evrensel tarafından çocuklara pasta yedirildi.
Pasta kesiminin ardından oyun alanına getirilen çocuklara burada Türkiye'ye getirildikleri günden beri kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Danışmanı, Dil ve Konuşma Terapisti Dr. Meryem Kavakcı tarafından ilk defa dondurma tadımı yaptırıldı.
Baba Ömer Evrensel, çocukların fizik tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Durumları çok iyi, iyiye de gidiyorlar. Hocalarımızın sayesinde Allah'ın izniyle daha da iyi olacaklar. Zaman gösterecek, zamana bıraktık her şeyi, inşallah her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı.
Çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren baba Evrensel, "Şu anda çok ilerlemiş bir haldeyiz, yani geldiğimiz günden çok farklı bir yoldayız. El kol hareketleri, günlük 5-6 saatlik seansları var. Çok çok daha iyiye gidiyoruz." dedi.
Anne Fatma Evrensel ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, eşine, emeği geçen doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun, çok mutluyum. Çocukları ayrı ayrı görmek, ayrı ayrı kutlamak çok güzel." diye konuştu.
Çocukların ilk doğum gününün buruk olduğunu söyleyen anne Evrensel, "Çünkü yapışıklardı, kendileri hareket edemiyordu, sürekli bizim himayemizdeydi. Şu anda o sıkıntımız yok, çok şükür her şeylerini kendileri yapıyorlar, daha da yapacaklar inşallah. Tedavilerimiz güzel gidiyor." dedi. İngiltere’de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, İngiltere, Ankara, Güncel, Haber

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