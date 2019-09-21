Haberler » Dünya » Haber

İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak

İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası, ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.

21.09.2019 17:30İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak
İngiltere'nin güneydoğusundaki High Wycombe kasabası ilginç bir Orta Çağ geleneğini günümüzde devam ettiriyor. Kasabanın belediye başkanları göreve başladığında ve görev süresi sona erdiğinde, meydanda halka açık bir şekilde tartılıyor.

High Wycombe belediye başkanları, halkın vergileri ile "midesini doldurmadığını" ispatlamak üzere göreve geldiğinde ve görevi bıraktığında halk önünde tartıya çıkıyor. Bu amaçla belediye başkanının özel tartıya oturması için her yıl mayıs ayının cumartesi gününde tören düzenleniyor.
Euronews.com'da Görüntüle

High Wycombe, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:58 Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı
17:45 Birinci yargı paketinde neler var?
17:41 Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek
17:40 Çukurda mahsur kalan geyiği bisikletçiler kurtardı
17:30 İmamoğlu çöp topladı: Devir 'geri dönüşüm devri'
17:30 İngiltere'de Orta Çağ'dan kalma ilginç gelenek: Belediye başkanının kilosunu tartmak
17:19 Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek