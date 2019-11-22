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İngiltere'de otelde büyük yangın

İngiltere'de Sussex bölgesindeki bir otelde yangın çıktı.

22.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:27
'de otelde büyük yangın
İngiltere, (DHA)- İngiltere'de Sussex bölgesindeki bir otelde yangın çıktı. Otel boşaltılırken çok sayıda itfaiye aracının ve personelinin olay yerine sevk edildiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İngiltere'nin Sussex bölgesindeki Eastbourne kentinde bulunan Claremont Oteli'nde yangın çıktı. Otelde kalan müşteriler ve çalışanlar boşaltılırken, 12 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yangına müdahale için olay yerine sevk edildiği duyuruldu. teşkilatı, çevredekileri evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyardı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangında kimsenin zarar görmediği duyuruldu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.
İngiltere'de otelde büyük yangın

İngiltere, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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