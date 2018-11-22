- İngiltere'de otobüs garajında yangın

22 Kasım 2018 Perşembe 11:22



22 Kasım 2018 Perşembe 11:22

- İngiltere'de otobüs garajında yangınLONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucu yangın çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Farmborough ilçesinde bir otobüs garajında meydana gelen patlamalar sonucunda yangın çıktı. Orphingon otobüs garajında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamalar nedeniyle 11 otobüs yanmaya başladı. Londra İtfaiyesi 60 itfaiyecinin olay yerine gönderildiğini, yangın söndürme çalışmalarına başlandığını bildirdi.Bölge sakinleri sabahın erken saatlerinde 10 büyük patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.İtfaiye ekipleri çevredeki insanları olay yerindeki dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.Patlamaların ve yangının nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.