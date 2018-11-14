İngiltere'de Para Atışı Yerine Takım Kaptanlarına Taş-Kağıt-Makas Oynatan Hakem, 3 Hafta Ceza Aldı

Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere'de, futbol sahalarında eşi benzerine zor rastlanacak bir olay yaşandı. 26 Ekim'de Kadınlar Süper Ligi'nde oynanan Manchester City - Reading maçı öncesinde mücadelenin hakemi David McNamara, top ve kale tercihini belirlemek için farklı bir yönteme başvurdu.

PARA GETİRMEYİ UNUTTU

Para atışı için yanına para getirmeyi unutan McNamara, iki takım kaptanına taş-kağıt-makas oynatarak top ve kale seçimini gerçekleştirdi. Yaşanan bu olay İngiltere'de gündeme düşerken federasyon da konuyla ilgili devreye girdi. Federasyon, mücadelenin hakemi David McNamara'ya 21 günlük men cezası verdi. 26 Kasım itibarıyla cezası başlayacak olan David McNamara, 17 Aralık'ta göreve dönecek.

(Goal)