İngiltere'de parlamento feshedildi

İngiltere'de erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 12 Aralık'ta düzenlenecek olan seçimlere kadar hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama faaliyetlerini durduracak.

Avam Kamarası'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Parlamento şu an genel seçime kadar resmen feshedildi" ifadeleri kullanıldı.

Avam Kamarası'nda hafta başı yapılan oylamaların 4. turunda başkanlığa, aynı partiden rakibi Chris Bryant'ın aldığı 213 oya karşı 325 oy alan ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Hoyle getirilmişti.

Avam Kamarası, Brexit sürecinin tıkanması yüzünden geçen hafta ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürme kararı almıştı.

İlgili yasada seçimlerin her 5 yılda bir düzenlenmesi öngörülüyor ve seçimlerin 2022 yılında yapılması bekleniyordu.

2016'DA AB'DEN AYRILMA KARARI ALDILAR

Siyasi gözlemciler, Avam Kamarası başkanlığına İşçi Partili bir ismin gelmesi nedeniyle Brexit'i hayata geçirme kararlığındaki Johnson'ın teamüle aykırı olarak yeni başkanın karşısına erken genel seçimde aday çıkarabileceği veya yeni parlamento açıldığında yeni bir başkan seçilmesi için baskı yapabileceği görüşünü dile getiriyor. Böyle bir durumda Hoyle, İngiliz tarihinde Avam Kamarası başkanlığında en kısa kalan süre isim olabilir.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almış ancak hükümetlerin AB ile varılan anlaşmaları parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brexit önce 31 Ekim'e, son olarak da 31 Ocak'a ertelenmişti.