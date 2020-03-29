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İngiltere'de polis fotoğraf çekenleri durdurmak için gölü siyaha boyadı

İngiltere'de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak için bir kasabadaki 'mavi gölü' siyah boya ile doldurdu.

29.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:53
İngiltere'de polis fotoğraf çekenleri durdurmak için gölü siyaha boyadı

İngiltere 'de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak için bir kasabadaki 'mavi gölü' siyah boya ile doldurdu.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin bini geçmesi üzerine insanlara evde kal çağrısı yapılan İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde polis, birçok kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken ve ülkenin Harpur Hill kasabasında bulunan 'mavi gölü', 'selfie' çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu. Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, insanların 'mavi gölü' ziyaret ettiklerine dair ihbar aldıklarını belirterek, "Fotoğraf çekmek için (mavi gölün) güzel bir yer olduğu konusunda şüphe yok. Ancak, bu yer tehlikelidir ve bu şekildeki toplanmalar hükümetin mevcut talimatlarına aykırıdır. Bunu göz önünde bulundurarak göle gittik ve gölün daha az çekici görünmesini sağlamak için su boyası kullandık" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Polis, Dünya

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