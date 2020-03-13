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İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.

İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.

13.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:16
İngiltere'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi.
İngiltere 'de Premier Lig başta olmak üzere tüm ligler 4 Nisan'a kadar ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Spor

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