18.06.2019 17:19
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BBC

İngiltere'de Prens Harry'e saldırı düzenlenmesi çağrısı yapan iki Neo-Nazi'ye hapis cezası

İngiltere

Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry'e, "farklı ırktan bir kadınla evlendiği için saldırı düzenlenmesi" çağrısı yapan iki Neo-Nazi genç, "terör suçlarından" hapis cezası aldı.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry'e, "farklı ırktan bir kadınla evlendiği için saldırı düzenlenmesi" çağrısı yapan iki Neo-Nazi genç, "terör suçlarından" hapis cezası aldı.

Leeds kentinde yaşayan 19 yaşındaki Michal Szewczuk 4 yıl, Londra'da yaşayan 18 yaşındaki Oskar Dunn-Koczorowski ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Szewczuk ve Koczorowski, Sonnenkrieg Division (Güneş Savaşı Birimi) adlı İngiliz Neo-Nazi bir grubun üyeleri.

Grubun internet sayfasını yöneten ikili, Prens Harry'nin "ırk haini" olduğu için vurulması, beyaz olmayan erkeklerle çıkan beyaz kadınların asılması gerektiği gibi görüşleri savunuyor.

Yargıç Rebecca Poulet sitedeki materyallerin, "istisnasız şiddet içerikli, tehdit edici olduğunu; tecavüz ve infaz gibi eylemlerden söz edildiğini" söyledi.

Poulet, grubun hedefinde beyaz olmayan kişilerin ve Yahudilerin de olduğunu belirtti.

Mahkemede Szewczuk'in yazdığı blogda kadınlara ve bebeklere tecavüz, işkence ve cinayetlerin teşvik edildiği de gündeme geldi.

Bomba yapma kılavuzları ele geçirildi

Szewczuk okurlarına "Bir terör makinesine dönüşmelisiniz" çağrısında bulunuyor.

Polis, Portsmouth Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okuyan Szewczuk'in elinde bomba yapma kılavuzları, İslami terör saldırıları düzenleme taktikleri ve "beyaz direniş" kitapçıkları bulunduğunu açıkladı.

Dunn-Koczorowski ise terör listesine alınan ve yasaklanan Ulusal Eylem grubuna çocuk yaşta katıldıktan sonra Sonnenkrieg grubunda yer aldı.

Yargıç sanıkların "pişman olmamalarının çok endişe verici olduğunu" söyledikten sonra "Bu aşırı sağcı ideolojiyi destekleyen derinden cepheleşmiş görüşelere hala sahipsiniz" dedi.

İngiltere'nin kuzeybatısında terörle mücadele biriminden sorumlu polis yetkilisi Martin Snowden, Dunn-Koczorowski ve Szewczuk'in kendilerini toplumun çoğunun üstünde gördüklerini ve diğerlerini eğitmek için bu görüşlerini paylaşmanın görevleri olduğuna inandıklarını belirtti.

BBC
Prens Harry, Dünya

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