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İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu

İngiltere'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.09.2019 10:55 İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu
İngiltere'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İngiltere'de zehir tacirlerine rekor vurgun gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.3 ton uyuşturucu madde bir gemi içerisindeki konteynerlerde havlular ve sabahlıklar içerisine sarılmış halde ele geçirildi. Piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen uyuşturucu madde operasyonunun şimdiye kadarki uyuşturucu tacirlerine gerçekleştirilen en büyük darbe olduğu belirtiliyor. Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) soruşturma müdür yardımcısı Matt Horne, "İngiltere'de rekor eroin vurgunu gerçekleştirildi. Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyüğü" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların İngiltere'de satışa girmesi durumunda yaşanacaklardan bahseden Horne, "Ülkede yüksek düzeyde şiddet ve istismara neden olacağından eminiz" şeklinde konuştu.
(İHA)

İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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