Haberler» Güncel» Haber

- İngiltere'de Rekor Uyuşturucu Vurgunu- Ele Geçirilen 1.3 Ton Uyuşturucunun Değeri 120 Milyon Euro

- İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu Ele geçirilen 1.3 ton uyuşturucunun değeri 120 milyon euroLONDRA - İngiltere'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.09.2019 10:47
- İngiltere'de rekor uyuşturucu vurgunu
Ele geçirilen 1.3 ton uyuşturucunun değeri 120 milyon euro
LONDRA - İngiltere'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
İngiltere'de zehir tacirlerine rekor vurgun gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.3 ton uyuşturucu madde bir gemi içerisindeki konteynerlerde havlular ve sabahlıklar içerisine sarılmış halde ele geçirildi. Piyasa değeri 120 milyon euro olduğu belirlenen uyuşturucu madde operasyonunun şimdiye kadarki uyuşturucu tacirlerine gerçekleştirilen en büyük darbe olduğu belirtiliyor.
Ulusal Suçla Mücadele Kurumu soruşturma müdür yardımcısı Matt Horne, "İngiltere'de rekor eroin vurgunu gerçekleştirildi. Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyüğü" ifadelerini kullandı. Uyuşturucuların İngiltere'de satışa girmesi durumunda yaşanacaklardan bahseden Horne, "Ülkede yüksek düzeyde şiddet ve istismara neden olacağından eminiz" şeklinde konuştu.
- İngiltere'de Rekor Uyuşturucu Vurgunu- Ele Geçirilen 1.3 Ton Uyuşturucunun Değeri 120 Milyon Euro

İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   Haşerelerle bilimsel mücadeleye devam
11:41   Zabıta 193'üncü yaşını kutluyor
11:41   Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika heyecanı
11:39   Kansere resimli tedavi
11:39   Eczacıbaşı Profesyonel'e 'Altın' Baykuş Ödülü!
11:39   Kansere resimli tedavi
11:39   Bayraklı'da orman yangını; 'kundaklama' iddiasına soruşturma (tekrar)