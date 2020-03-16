İngiltere'de resmi koronavirüs tahmini: 7,9 milyon kişi hastanelik olabilir, 530 bin kişi ölebilir
İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığına bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) hazırladığı belgeye göre ülkede halkın yüzde 80'ine koronavirüs bulaşacakView on euronews.
16.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:57
İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığına bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) hazırladığı belgeye göre ülkede halkın yüzde 80'ine koronavirüs bulaşacakView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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