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İngiltere'de sağlık çalışanları için saksafon çaldı

İngiltere'de sağlık çalışanları için saksafon çaldıİngiltere, (DHA) ' Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele eden sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyüyor.

12.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:30
İngiltere 'de sağlık çalışanları için saksafon çaldı
İngiltere, (DHA) ' Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele eden sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyüyor. İngiltere'de bir kişi sağlık çalışanları için evinin önünde saksafon çaldı. Dünyaca ünlü Wizard of Oz filminde yer alan 'Gökkuşağının üzerinde bir yerde' parçasını saksafonla çalan yaşlı adam dakikalarca alkışlandı.
İngiltere'nin Middlesbrough kentinde, ismi bilinmeyen bir kişi, evinin önüne çıkarak sağlık çalışanları için saksafon çaldı. Wizard of Oz filminde Judy Garland tarafından seslendirilen 'Gökkuşağının üzerinde bir yerde' şarkısını saksafonla çalan yaşlı adamı, komşusu Jayne Haigh görüntüledi. Tüm komşular tarafından dakikalarca alkışlanan adamın ismi açıklanmazken, görüntü sosyal medyada binlerce kez izlendi. İngiltere’de sağlık çalışanları için saksafon çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel
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