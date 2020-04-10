Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek

İngiltere'de binlerce kişi, koronavirüs salgınına iilişkin başlattığı mücadele nedeniyle sağlık görevlilerini alkışladı.

10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:10
İngiltere'de sağlık çalışanlarına

İngiltere 'de binlerce kişi, koronavirüs salgınına iilişkin başlattığı mücadele nedeniyle sağlık görevlilerini alkışladı. İtfaiye , araçlarıyla hem karadan, hem de Thames Nehri'nden alkışa katıldı. Polis hastanelerin önüne gelerek sağlık çalışanlarını alkışlarken, ünlüler de evlerinden ellerinde 'teşekkür ederim' notuyla kampanyaya katıldı.

İngiltere binlerce kişi  'Clap for Our Carers' kampanyası adı altında, tüm sağlık görevlilerini koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle dün akşam alkışlayarak verdikleri mücadele için teşekkür etti. Hastanelerin önüne gelen itfaiye hem karadan hem de Thames Nehri üzerinden alkış kampanyasına destek verdi. Yerel saatle 20.00 sıralarında başlayan alkış kampanyasına vatandaşlar da evlerinden destek verdi. Polis, ekip araçlarıyla hastanelerin önüne gelerek alkış kampanyasına katıldı.

ÜNLÜLER: ULUSAL SAĞLIK SERVİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Gece gündüz hayatlarını tehlikeye atarak koronavirüs hastalarını tedavi etmeye çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden İngiliz halkına, ünlüler de katıldı. Olivia Colman, Hugh Grant, Colin Firth, Tom Hiddleston, Dame Julie Walters, Simon Pegg gibi film yıldızları da evlerinden alkış kampanyasına 'NHS'e teşekkür ederim' yazılı kağıt tutarak katıldı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de sağlık çalışanlarına 'alkışlı' destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Aydın'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 13:09: Tunceli'de iki kardeş kumbaralarındaki 211 TL'yi bağışladı - Haber 13:09: Koronavirüs tedbirleri - Haber 13:08: Jandarmadan polise alkışlı kutlama - Haber 13:07: Avcılar'da "İyilik Kolileri" yola çıktı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler