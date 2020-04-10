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İngiltere'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İngiltere'de sağlık çalışanlarına alkışlı destekİngiltere, (DHA) ' İngiltere'de binlerce kişi, koronavirüs salgınına iilişkin başlattığı mücadele nedeniyle sağlık görevlilerini alkışladı.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
İngiltere 'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İngiltere, (DHA) ' İngiltere'de binlerce kişi, koronavirüs salgınına iilişkin başlattığı mücadele nedeniyle sağlık görevlilerini alkışladı. İtfaiye , araçlarıyla hem karadan, hem de Thames Nehri'nden alkışa katıldı. Polis hastanelerin önüne gelerek sağlık çalışanlarını alkışlarken, ünlüler de evlerinden ellerinde 'teşekkür ederim' notuyla kampanyaya katıldı.
İngiltere binlerce kişi 'Clap for Our Carers' kampanyası adı altında, tüm sağlık görevlilerini koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle dün akşam alkışlayarak verdikleri mücadele için teşekkür etti. Hastanelerin önüne gelen itfaiye hem karadan hem de Thames Nehri üzerinden alkış kampanyasına destek verdi. Yerel saatle 20.00 sıralarında başlayan alkış kampanyasına vatandaşlar da evlerinden destek verdi. Polis, ekip araçlarıyla hastanelerin önüne gelerek alkış kampanyasına katıldı.
ÜNLÜLER ULUSAL SAĞLIK SERVİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM
Gece gündüz hayatlarını tehlikeye atarak koronavirüs hastalarını tedavi etmeye çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden İngiliz halkına, ünlüler de katıldı. Olivia Colman, Hugh Grant, Colin Firth, Tom Hiddleston, Dame Julie Walters, Simon Pegg gibi film yıldızları da evlerinden alkış kampanyasına 'NHS'e teşekkür ederim' yazılı kağıt tutarak katıldı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. İngiltere’de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, İtfaiye, DHA, Güncel
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