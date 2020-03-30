İngiltere'de sağlık çalışanlarına tonlarca meyve ve sebze bağışlandı

İngiltere 'de büyük bir süpermarket zinciri, binlerce torba taze meyve ve sebze paketi hazırladı. Yardım paketlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttı. İngiltere'de süpermarketler, sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine özel 1 saatlik alışveriş imkanı sunuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de koronavirüs ile gece gündüz mücadele eden sağlık görevlilerine, bir süpermarket zinciri ücretsiz taze meyve sebze paketleri hazırladı. Sağlık görevlileri saatlerce yaptıkları mesai sonrası süpermarketlerdeki kuyruklar ve stoklamalar yüzünden kendi gıda ihtiyaçlarını gideremez haldeydi.

YARDIMLARIN UCU BUCAĞI GÖRÜNMÜYOR

Bir süpermarket zinciri, taze meyve sebze olan binlerce paketi hazırlayarak Kraliyet Gönüllüleri Servisi yardımıyla sağlık görevlilerine dağıtmaya başladı. Süpermarket zinciri Genel Müdürü Christian Hartnagel basına yaptığı açıklamada, "Ülkeyi sağlıklı tutukları ve yoğun çalıştıkları için Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ve sağlık görevlilerine minnettarız. Bu sadece teşekkürümüzü ifade eden ufak bir jestimiz" dedi. Bir diğer süpermarket firması ise yiyecek yardımı için 10 milyon pound ayırdıklarını açıklarken bazı süpermarket zincirleri ise her gün sabah 8 ile 9 arasında sadece sağlık çalışanlarına hizmet veriyor. Ayrıca ülkedeki marketlerde oluşan kuyruklarda, sağlık çalışanı ve polislere öncelik tanınarak hizmet veriliyor.

Kaynak: DHA