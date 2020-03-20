Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı - Haberler

İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 145 kişinin hayatını kaybettiği ve hasta sayısının da 3 bin 297'ya çıktığı İngiltere'deki sağlık çalışanları, sosyal medyada paylaştıkları videodan vatandaşlara 'evde kalma' çağrısında bulundu.

20.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 145 kişinin hayatını kaybettiği ve hasta sayısının da 3 bin 297'ya çıktığı İngiltere'deki sağlık çalışanları, sosyal medyada paylaştıkları videodan vatandaşlara 'evde kalma' çağrısında bulundu.

İngiltere'de koronavirüsle mücadelede 'ön cephede' yer alan devlete bağlı Ulusal Sağlık İdaresi'ne (NHS) bağlı sağlık çalışanları vatandaşlara, 'sorumlu olmaları ve evde kalmaları' çağrısında bulunduğu bir video hazırladı. Sağlık çalışanları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki sağlık çalışanının ellerinde tuttukları kartlarda, 'Sorumlu ol, evde kal', 'ellerini yıka' gibi ifadeler yer alıyor. Görüntüde sağlık çalışanlarının verdiği tam mesaj ise şöyle: "Bizim de ailemiz var ancak biz evde kalamıyoruz. Tatilde değiliz. Sorumlu ol, evinde kal çünkü ben kalamıyorum. Ellerini yıka. Senin için her şeye maruz kalıyoruz. Bize yardım et. Bana iyi bak, ben de sana iyi bakacağım."


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları Haberler
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Rusya’dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Haberler
Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür Haberler
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür

Son Dakika Dünya Haberleri

Bakan Selçuk: "Çocuklar, siz yüz yüze ne eğitim gördüyseniz sınav onlardan olacak" - Haberler 87 yaşındaki hasta 'Debranching' yöntemi ile hayata tutundu - Haberler Sağlıkçılardan vatandaşa alkışlı teşekkür - Haberler Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı - Haberler BBP'den toplantılara erteleme - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti - Haberler Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt - Haberler
Loading