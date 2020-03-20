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İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı

İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısıİngiltere, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 145 kişinin hayatını kaybettiği ve hasta sayısının da 3 bin 297'ya çıktığı İngiltere'deki sağlık çalışanları, sosyal medyada paylaştıkları videodan vatandaşlara 'evde kalma' çağrısında bulundu.

20.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı
İngiltere, (DHA)- Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 145 kişinin hayatını kaybettiği ve hasta sayısının da 3 bin 297'ya çıktığı İngiltere'deki sağlık çalışanları, sosyal medyada paylaştıkları videodan vatandaşlara 'evde kalma' çağrısında bulundu.
İngiltere'de koronavirüsle mücadelede 'ön cephede' yer alan devlete bağlı Ulusal Sağlık İdaresi'ne (NHS) bağlı sağlık çalışanları vatandaşlara, 'sorumlu olmaları ve evde kalmaları' çağrısında bulunduğu bir video hazırladı. Sağlık çalışanları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki sağlık çalışanının ellerinde tuttukları kartlarda, 'Sorumlu ol, evde kal', 'ellerini yıka' gibi ifadeler yer alıyor. Görüntüde sağlık çalışanlarının verdiği tam mesaj ise şöyle
Bizim de ailemiz var ancak biz evde kalamıyoruz. Tatilde değiliz. Sorumlu ol, evinde kal çünkü ben kalamıyorum. Ellerini yıka. Senin için her şeye maruz kalıyoruz. Bize yardım et. Bana iyi bak, ben de sana iyi bakacağım. İngiltere’de sağlık çalışanlarından ’evinde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

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İngiltere'de sağlık çalışanlarından 'evinde kal' çağrısı
Etiketler : Güncel

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