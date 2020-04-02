Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü

İngiltere'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.

02.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:30
İngiltere'de sağlık çalışanlarının
İngiltere 'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.
İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı.
Belgeye göre, böyle bir durumda sağlık çalışanları "hayati kararlar" almaya zorlanacak.
Doktorlar, salgının olmadığı normal şartlarda yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek bazı hastalara, bu imkanın sunulmamasına karar verebilecek.
Solunum cihazı gibi sınırlı imkanların kullanılmasıyla ilgili kararların önemine dikkat çekilen belgede, "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı.
İyileşmekte olan hastaların bile solunum cihazı alınabilecek
Belgede bunun, durumu stabil hatta iyileşmekte olan ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.
BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, konuya ilişkin açıklamasında, alınacak bu "zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini" vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor." dedi.
Gelecek hafta sadece yeni 30 solunum cihazı hazır olacak
Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı dün 563 artarak 2 bin 352'ye yükselmişti.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.
İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de sağlık çalışanlarının 'hayati kararlar' almaya zorlanabileceği öngörüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: Albaraka Türk'ten Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek - Haber 14:58: Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor - Haber 14:57: Mamak'ta yaya dezenfekte tüneli kuruldu - Haber 14:57: Dezenfekte çalışmaları Aliağa genelinde devam ediyor - Haber 14:57: Huzurevlerinde yatılı sisteme geçildi - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler