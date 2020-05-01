Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası

İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgasıİngiltere, (DHA) ' İngiltere'de 'sahte' koronavirüs testleri dolandırıcılar tarafından satılmaya başlandı.

01.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:10
İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası
İngiltere, (DHA) ' İngiltere'de 'sahte' koronavirüs testleri dolandırıcılar tarafından satılmaya başlandı. Bir fırsatçıdan sahte koronavirüs kiti alan kişi, alışverişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aldığı sahte kitin hamillelik testi olduğunu öğrenen kişi ile fırsat arasında tartışma çıktı.
Koronavirüs salgınına karşı türeyen fırsatçılar tüm dünyada yerini almaya devam ediyor. İngiltere'de İsmini vermeyen bir kişi, internet üzerinden 'koronavirüs test kitleri' sattığını iddia eden dolandırıcıyla buluşma ayarladı. Londra'dan Cardiff'e 4 saat yol giden kişi, fırsatçıyla testleri almak için buluştu. Dolandırıcı elindeki kutuda koronavirüs testleri olduğunu iddia etti ve alıcı kişi testleri gördüğünde bunların sadece 'hamilelik testleri' olduğunu anladı. Dolandırıcıyla alıcı arasında yaşanan kavga sosyal medyaya yansıdı.
YETKİLİLER UYARDI
İngiliz yetkililer benzer olayların yaşandığını, bu tip sahte koronavirüs testlerin sahte olduğunu belirtti. Mevcut kullanılan testlerin sadece hastanelerde yapıldığını ve vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. İngiltere’de sahte koronavirüs testi kavgası

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››İngiltere'de sahte koronavirüs testi kavgası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Ukrayna'dan getirilen vatandaşlar için tasavvuf musikisi konseri - Haber 13:23: İzmir'de 15 ton etil alkol, Edirne'de 5 bin maske ve siperlik ele geçirildi - Haber 13:23: İHA'nın Android uygulaması yenilendi - Haber 13:23: Antalya caddeleri sokak hayvanlarına kaldı - Haber 13:22: Bursa'da atık maske ve eldivenler için özel ekip kuruldu - Haber 12:35: Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı - Magazin 12:27: Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü - Haber 11:36: Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi - Haber 10:00: Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haber 11:55: İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor - Haberler