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İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un yıldız oyuncusu Salah için Twitter'da atılan ırkçı mesaj ile ilgili İngiliz polisi tarafından soruşturma açıldı.

08.08.2019 13:35
İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma polis soruşturma açtı.

"NEFRET SUÇUNA TAHAMMÜL GÖSTERİLMEYECEK"

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız futbolcu Salah'a yönelik Twitter'da atılan ve başka kullanıcılar tarafından da paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Merseyside Polisi, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Salah ile ilgili olarak yayınlanan ve başkaları tarafından paylaşılan saldırgan tweet'in farkında ve konuyu araştıracaktır. İnterneti başkalarını hedef almak için kullanan ve bunu yaparken nefret suçu gibi suç işleyenlerin kendilerine herhangi bir tahammül gösterilmeyeceğini anlamaları gerekiyor" denildi.

EVERTON KULÜP SÖZCÜSÜ: HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA KARŞIYIZ

Sosyal medya kullanıcısının Everton ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine konuşan kulüp sözcüsü, "Her türlü ırkçılığa karşıyız. Elimizdeki bilgileri ilgili makamlarla paylaştık. Twitter kullanıcısının kulüple ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, sezonun açılış maçında yarın Norwich City'yi ağırlayacak.

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Liverpool, Twitter, Everton, Polis, Spor

YORUMLAR (4)
VİCDANLI....: sen yatır kafanı senden olsun ADAM. . . bilip bilmeden araştırmadan ağzına geldiği gibi konuşuyorsun. İNSANLIĞINDAN UTAN ARKADAŞIM. .
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QUARESMA: Irkçılığın her türlüsüne karşıyız. Just Peace ^^ kimse doğacağı ırkı seçerek gelmiyor dünyaya
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VATANSEVER: ırkçılık sizin işiniz sevgili ingiltere. holiganlar bizde değilki
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ADINIZI YAZIN: ÇOK ŞIMARTILAN BİR OYUNCU MÜSLÜMANLIKLA REKLAM YAPANLARDAN Bİ TANESİ HER KAFASINI YERE YATIRANDAN ADAM OLMUYOR
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