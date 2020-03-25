Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor - Haberler

İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor

İngiltere hükümeti Koronavirüs salgınının cezaevleri açısından yarattığı riski azaltmak amacıyla bir kısım mahkumu salıverme fikrini değerlendiriyor.

25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:34

İngiltere hükümeti Koronavirüs salgınının cezaevleri açısından yarattığı riski azaltmak amacıyla bir kısım mahkumu salıverme fikrini değerlendiriyor.

Adalet Bakanı Robert Buckland virüsün bir çoğu aşırı kalabalık olan cezaevleri açısından çok büyük bir risk oluşturduğunu söyledi.

Hükümetin verdiği bilgiye göre cezaevlerinde çalışan personelin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 3 bin 500 civarında görevli, Salı günü itibariyle hastalandıkları için ya da hastalık kuşkusuyla kendilerini karantinaya almış bulunuyor.

Bakan Buckland, bazı mahkumların salıverilmesinin cezaevleri üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini söyledi.

Geçici izinle tahliye gündemde

Parlamento'nun Adalet Komisyonu'na bilgi veren Buckland, her bir mahkumun, bir risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra geçici izinle tahliye edilmesinden yana olduğunu söyledi.

Hamile olan 50 mahkumun da durumunu dikkatle değerlendirdiğini kaydeden bakan, yargılamaları süren ya da davalarının başlamasını bekleyen 9 bin civarında tutuklunun da, güvenli bulunursa kefaletle kontrol altında kalabilecekleri tesislere gönderilebileceklerine işaret etti.

Adalet Bakanı infaz kurumunun"yaşam hakkının korunması ile toplumun korunması arasında bir denge" bulması gerektiğini söyledi.

Ancak bakan, bir kısım tutuklu ve mahkumun tahliyesinin cezaevleri üzerindeki baskıları hafifletirken, bu kişilerin denetimi yürütecek şartlı tahliye personeli üzerindeki yükü artıracağına da dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'ın İngiltere masası sözcüsü Allan Hogarth, yaşlı ve kronik hastalığı olan mahkumların kendileri ve toplum için bir tehdit oluşturmuyorlarsa "derhal salıverilmesi" gerektiğini söyledi.





İngiltere’de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor
BBC
Etiketler : Abdülhamit Gül, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Haberin Videosu :

Avrupa ülkesi İngiltere'de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Ağlayarak Türkiye’yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı Haberler
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Haberler
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu Haberler
Komşu, koronavirüs için 2 bin kişi kapasiteli hastane kurdu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon’dan korkutan açıklama Haberler
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama

Son Dakika Dünya Haberleri

13:14: Malatya'da esnaflardan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli - Haberler 13:12: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... - Haberler 13:10: BOTAŞ boru hattını delerek akaryakıt çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler 13:10: Dünya Ahıska Türkleri temsilcileri videolu 'Evde Kal' çağrısında bulundu - Haberler 13:08: Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın