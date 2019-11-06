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İngiltere'de seçim kampanyasının ilk gününde bir bakan istifa etti

İngiltere'de seçim kampanyası başlarken, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı istifa etti.

06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:42 İngiltere'de seçim kampanyasının ilk gününde bir bakan istifa etti
İngiltere'de seçim kampanyası başlarken, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı istifa etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kabinesi üyelerinden Galler Bakanı Alun Cairns, seçim kampanyasının ilk resmi gününde istifasını sundu.
İstifa mektubunda aklanacağından emin olduğunu kaydeden Cairns, ancak iddiaların hassasiyeti nedeniyle görevi bırakma kararı aldığını belirtti.
Cairns, geçen hafta, yardımcısının verdiği ve geçen yılın nisan ayındaki bir tecavüz davasının düşmesine yol açan kanıtlarının farkında olmadığını iddia etmişti.
Ancak BBC bu hafta, Cairns'e Ağustos 2018'de konuyla ilgili olarak elektronik posta gönderildiğini, buna rağmen bakanın bu kişinin Galler meclisi adaylığını desteklediği ortaya çıkarmıştı.
Ülkede muhalefetin görevi bırakmaya çağırdığı Cairns, "yüzsüzce yalan söylemekle" suçlanmıştı.
İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı. Parlamentonun bugün feshedilmesiyle de seçim kampanyası başlamıştı.

İngiltere, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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