İngiltere'de seçime bir gün kaldı, partiler seçmenlere neler vadediyor?

İngiltere'de son dönemin sonucu en çok merakla beklenen genel seçimine bir gün kaldı. Liderler yarın yapılacak erken seçimle ilgili kampanya faaliyetlerini bugün noktalayacak. Gerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar, gerekse de iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları, seçimi özellikle de gelecek nesiller açısından daha da hayati hale getiriyor.

YouGov şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Muhafazakar Parti'yle İşçi Partisi arasındaki farkın kapandığını gösterdi. Yine de araştırmaya göre Başbakan liderliğindeki Muhafazakar Parti 650 üyeli Avam Kamarası'nda yüzde 43 oyla 339 sandalye kazanacak ve 28 sandalyelik bir çoğunluğa sahip olacak.

Dar bölge seçim sistemi nedeniyle liderliğindeki İşçi Partisi için yüzde 34 oy ve 231 sandalye, Liberal Demokrat Parti için yüzde 12 oy ve 15 sandalye, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) için yüzde 3 oy ve 41 sandalye, Yeşil Parti için yüzde 3 oy ve 1 sandalye, Galler partisi Plaid Cymru için ise yüzde 1 oy ve 4 sandalye öngörülüyor.

YouGov, araştırma kapsamında 4-10 Aralık tarihleri arasında 105 binden fazla kişiyle görüşüldüğünü açıkladı. Şirketin 6 Aralık tarihli bir önceki kamuoyu araştırması ise 1680 kişiyle görüşülerek yapılmıştı ve Muhafazakar Parti'nin seçimi çok daha açık farkla (359 sandalye) kazanacağını öngörüyordu.

Araştırma şirketinin yetkilileri, hata payı da göz önünde bulundurulduğunda, Muhafazakar Parti'nin 2 yıl önce olduğu gibi Parlamento'da çoğunluğu elde edememesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Johnson ve Corbyn'e yönelik eleştiriler neler?

Seçim kampanyası boyunca Boris Johnson düzenli olarak yalan beyanda bulunmak ve seçmenleri yanıltmakla suçlandı. Örneğin Johnson Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) görevli hemşirelerin sayısını 50 bin artırmayı vadetti ancak zaman içinde bu hemşirelerden sadece 31 binin görevlendirilecek yeni hemşireler olacağı, 19 bininin zaten halen NHS'te görev yaptığı ortaya çıktı.

Polis sayısını 20 bin artırmayı vadederken, 2010'dan bu yana bu sayıyı 20 binden fazla azaltan da yine Muhafazakar Parti.

İşçi Partisi'ne yönelik eleştirilerin başında ise kamu harcamalarını 2024'e kadar yılda 83 milyar sterlin (yaklaşık 634 milyar lira) artırmayı vadetmesi ve yılda 55 milyar sterlin borçlanacağını (yaklaşık 420 milyar lira) açıklaması geliyor.

Muhafazakar Parti, İşçi Partisi'nin seçim vaatlerini uygulamasının; ülkeden sermaye çıkışına, İngiliz Sterlini'nin değer kaybetmesine ve İngiltere'nin resesyona girmesine neden olacağını iddia ediyor.

İşçi Partisi ise esas İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması ya da Brexit sonrası AB'yle serbest ticaret anlaşması yapılamaması halinde, İngiltere'nin çok ciddi ekonomik risklerle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıyor.

İngiltere'de siyasi partilerin bu kritik seçimde seçmenlere vaatlerini derledik:

Muhafazakar Parti

İşçi Partisi

Liberal Demokrat Parti

İskoçya Ulusal Partisi

Brexit Partisi

Yeşil Parti

Plaid Cymru

İngiltere'de oy verme işlemi yarın sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayacak ve 22.00'ye (TSİ 01.00) kadar sürecek. Oy verme işleminin son bulmasıyla, BBC dahil tüm televizyonların ortaklaşa yaptığı sandık çıkış anketinin sonuçları açıklanacak.

BBC Türkçede sandık çıkış anketinin açıklanmasıyla birlikte sonuçları sabaha kadar canlı anlatım sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyuracak.