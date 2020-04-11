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İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıpların yaşandığı ve hava sıcaklığının24 dereceye yükseldiği İngiltere'de halk karantina kurallarını ihlal ederek sahil kenarlarına akın etti.

11.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:38
İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır kayıpların yaşandığı ve hava sıcaklığının24 dereceye yükseldiği İngiltere'de halk karantina kurallarını ihlal ederek sahil kenarlarına akın etti.

Koronavirüs salgınında ağır kayıplar veren İngiltere'de güneşli havayı fırsat bilen halk karantina yasaklarına uymadı. Hava sıcaklıklarının 24 dereceye yükselmesinin ardından İngiltere'nin Brighton sahiline giden insanların koronavirüs (Covid-19) nedeniyle konulan ülke genelindeki "kısmi sokağa çıkma yasağını" çiğnedikleri görüldü. Yasakların çiğnenmesinin ardından polis ve askeri tekneler güney sahilinde devriye gezdi. Öte yandan, İngiltere'de ülke genelinde 73 bin 758 kişide virüs tespit edilirken 8 bin 958 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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